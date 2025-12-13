Igor Tijago je najbolji igrač Premijer lige u novembru

Fudbaler Brentforda Igor Tijago proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u novembru, pošto je tokom pretposlednjeg meseca u godini bio izuzetno efikasan, pomogavši klubu iz Londona da se pozicionira dalje od zone ispadanja.

Brazilac je na četiri utakmice u novembru postigao pet golova, pa je tako prvi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača meseca Premijer lige, a takođe je i prvi fudbaler Brentforda ikada koji je dobio ovo priznanje. Brentford je u tom periodu zabeležio dve pobede i dva poraza, a trenutno se nalazi na 14. mestu na tabeli Premijer lige sa 19 bodova. Sa druge strane, menadžer Čelsija Enco Mareska proglašen je za najboljeg trenera Premijer lige u novembru.