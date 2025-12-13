Igor Tijago je najbolji igrač Premijer lige u novembru

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
Igor Tijago je najbolji igrač Premijer lige u novembru

Fudbaler Brentforda Igor Tijago proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u novembru, pošto je tokom pretposlednjeg meseca u godini bio izuzetno efikasan, pomogavši klubu iz Londona da se pozicionira dalje od zone ispadanja.

Brazilac je na četiri utakmice u novembru postigao pet golova, pa je tako prvi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača meseca Premijer lige, a takođe je i prvi fudbaler Brentforda ikada koji je dobio ovo priznanje. Brentford je u tom periodu zabeležio dve pobede i dva poraza, a trenutno se nalazi na 14. mestu na tabeli Premijer lige sa 19 bodova. Sa druge strane, menadžer Čelsija Enco Mareska proglašen je za najboljeg trenera Premijer lige u novembru.
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Srpski napadač je hit Bundeslige, nije dao nijedan gol, ali je sedmom asistencijom srušio dva Zvezdina klinca

Srpski napadač je hit Bundeslige, nije dao nijedan gol, ali je sedmom asistencijom srušio dva Zvezdina klinca

Telegraf pre 2 sata
Miodrag Radonjić u loži na derbiju Pored njega bivši fudbaler Partizana: Zagrljeni pozirali za mreže (foto)

Miodrag Radonjić u loži na derbiju Pored njega bivši fudbaler Partizana: Zagrljeni pozirali za mreže (foto)

Blic pre 3 sata
Prvenac Štulića za veoma važnu pobedu Lećea nad Pizom

Prvenac Štulića za veoma važnu pobedu Lećea nad Pizom

Sport klub pre 1 dan
Cigankov x2 za preokret na Anoeti - Baskijcima zvižduci od svojih navijača

Cigankov x2 za preokret na Anoeti - Baskijcima zvižduci od svojih navijača

B92 pre 1 dan
Baća iz lože bodrio Partizan! Navijači će se oduševiti kad vide s kim je bio - jedan od žestokih Grobara

Baća iz lože bodrio Partizan! Navijači će se oduševiti kad vide s kim je bio - jedan od žestokih Grobara

Telegraf pre 1 dan
Đirona se gostila u San Sebastijanu, šmeker Viktor Cigankov!

Đirona se gostila u San Sebastijanu, šmeker Viktor Cigankov!

Sportske.net pre 3 sata
Nema kraja krizi Nanta, Radaković gledao ubedljiv poraz

Nema kraja krizi Nanta, Radaković gledao ubedljiv poraz

Sport klub pre 2 sata

Ključne reči

ČelsiFudbalLondonPremijer liga

Najnovije vesti »

Odbor nastavlja raspravu o kandidatima nacionalnih manjina za REM

Odbor nastavlja raspravu o kandidatima nacionalnih manjina za REM

RTV pre 4 minuta
Bugarska uvodi evro uprkos padu vlade zbog korupcije: Oglasila se Evropska komisija

Bugarska uvodi evro uprkos padu vlade zbog korupcije: Oglasila se Evropska komisija

Kurir pre 14 minuta
Suđenje Brajanu Volšu: Porota započela većanje nakon završnih argumenata

Suđenje Brajanu Volšu: Porota započela većanje nakon završnih argumenata

Politika pre 24 minuta
SAD retroaktivno smanjuje carine na robu iz OVE zemlje

SAD retroaktivno smanjuje carine na robu iz OVE zemlje

Telegraf pre 19 minuta
Igor Tijago je najbolji igrač Premijer lige u novembru

Igor Tijago je najbolji igrač Premijer lige u novembru

Telegraf pre 9 minuta