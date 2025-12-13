Ludnica u Londonu! Vulverhempton izjednačio protiv Arsenala u 90. minutu, pa prosuo bod u nadoknadi

Telegraf pre 43 minuta  |  Telegraf.rs
Ludnica u Londonu! Vulverhempton izjednačio protiv Arsenala u 90. minutu, pa prosuo bod u nadoknadi
Neverovatno luda završnica poslednjeg subotnjeg meča 16. kola engleske Premijer lige! Fudbaleri Arsenala uspeli su da se "provuku" protiv "fenjeraša" Vulverhemptona posle totalne drame i da tako zadrže dobar korak u borbi za titulu na čelu tabele - 2:1 (0:0)! Posle prvog poluvremena u kojem je Arsenal pretio, ali jalovo i koje se završilo bez golova, drugo nam je donelo velika uzbuđenja. A na njih smo čekali do poslednjih 20 minuta meča. Tada je u 70. minutu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Sportske.net pre 43 minuta
Arsenalu otkucao 90. minut, a onda je krenula ludnica: Dva autogola spasila lidera protiv fenjeraša

Arsenalu otkucao 90. minut, a onda je krenula ludnica: Dva autogola spasila lidera protiv fenjeraša

Mondo pre 43 minuta
Arsenalova najčudnija pobeda: Dva gola za rubriku „verovali ili ne“ i trijumf koji donosi titulu VIDEO

Arsenalova najčudnija pobeda: Dva gola za rubriku „verovali ili ne“ i trijumf koji donosi titulu VIDEO

Nova pre 28 minuta
Čudesan meč na Emirejtsu, Arsenal uz dva autogola do pobede

Čudesan meč na Emirejtsu, Arsenal uz dva autogola do pobede

Sport klub pre 48 minuta
Gosti iz Tuluza protutnjali Parizom!

Gosti iz Tuluza protutnjali Parizom!

Sportske.net pre 48 minuta
Tuluz "protutnjao" Parizom

Tuluz "protutnjao" Parizom

B92 pre 43 minuta
Ovako se osvaja titula - Arsenal pobedio autogolom u 90+4'VIDEO

Ovako se osvaja titula - Arsenal pobedio autogolom u 90+4'VIDEO

B92 pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalArsenalLondonPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Danas pre 3 sata
Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Danas pre 5 sati
Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Sportske.net pre 43 minuta
Autogolovi koštali Vulvse, Arsenal u nadoknadi do važna tri boda

Autogolovi koštali Vulvse, Arsenal u nadoknadi do važna tri boda

RTS pre 48 minuta
Bitka za Stankovića: Inter dobio opasnu konkurenciju za potpis reprezentativca Srbije!

Bitka za Stankovića: Inter dobio opasnu konkurenciju za potpis reprezentativca Srbije!

Hot sport pre 48 minuta