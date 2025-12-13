SAD retroaktivno smanjuje carine na robu iz OVE zemlje

Smanjenje američkih carina na robu iz Švajcarske, sa 39 na 15 odsto, stupa na snagu retroaktivno od 14. novembra, saopštio je švajcarski Sekretarijat za ekonomska pitanja (Seco).

Sjedinjene Američke Države ukidaju dodatne carine na avione, delove za avijaciju, gumene proizvode, kozmetiku i generičke lekove iz Švajcarske, dok će farmaceutski proizvodi, hemikalije, zlato i kafa nadalje biti izuzeti od carina. Švajcarska zauzvrat snižava uvozne carine na određene vrste ribe i poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država, dodaje se u saopštenju. Seco ističe da smanjenje maksimalnih carina na 15 odsto dovodi do prosečnog pada