Vojvodina iznenadila: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

Večernje novosti pre 4 sati
Vojvodina iznenadila: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

FUDBALERI Vojvodine i OFK Beograda odigrali su danas u Novom Sadu nerešeno 0:0 u meču 19. kola Superlige Srbije.

FOTO: N.Mihajlović Domaća ekipa je na početku meča imala dve prilike preko Lazara Ranđelovića u 7. i 18. minutu, ali je golman "romantičara" Balša Popović odbranio oba pokušaja. Fudbaler gostiju Aleksej Vukičević je u 32. minutu imao šansu da dovede beogradsku ekipu do prednosti, ali je golman Vojvodine Dragan Rosić sačuvao gol. Vojvodina je u 40. minutu zapretila preko Milutina Vidosavljevića koji je uputio šut u okvir gola. Obe ekipe su pred kraj meča imale po
FudbalVojvodinaNovi SadFK VojvodinaSuperligaOFK Beograd

