Ovako je Baka Prase bodrio Vojvodinu na Karađorđu: Hvatao se za glavu, skakao, pevao, nervirao se...

Fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da vežu treću pobedu u Superligi i remizirali su bez golova u 19. kolu protiv OFK Beograda.

Ipak, ono što sigurno raduje čelnike i fudbalere Vojvodine jeste broj navijača na tribinama Karađorđa. Zapadna tribina je bila puna, a razlog za to je sigurno i velika pobeda protiv Zvezde na Marakani u prethodnom kolu, a sigurno je neke od navijača privukao i najpopularniji srpski influenser - Baka Prase. Popularni Jutjuber je pre dva kola bio gost Vojvodine na utakmici u prvenstvu, gde je doneo sreću Novosađanima protiv Spartaka iz Subotice u pobedi od 2:0. Zatim