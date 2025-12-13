Ovako je Baka Prase bodrio Vojvodinu na Karađorđu: Hvatao se za glavu, skakao, pevao, nervirao se...

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovako je Baka Prase bodrio Vojvodinu na Karađorđu: Hvatao se za glavu, skakao, pevao, nervirao se...

Fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da vežu treću pobedu u Superligi i remizirali su bez golova u 19. kolu protiv OFK Beograda.

Ipak, ono što sigurno raduje čelnike i fudbalere Vojvodine jeste broj navijača na tribinama Karađorđa. Zapadna tribina je bila puna, a razlog za to je sigurno i velika pobeda protiv Zvezde na Marakani u prethodnom kolu, a sigurno je neke od navijača privukao i najpopularniji srpski influenser - Baka Prase. Popularni Jutjuber je pre dva kola bio gost Vojvodine na utakmici u prvenstvu, gde je doneo sreću Novosađanima protiv Spartaka iz Subotice u pobedi od 2:0. Zatim
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Barselona se mučila, dok se nije pojavio Rafinja

(VIDEO) Barselona se mučila, dok se nije pojavio Rafinja

Sport klub pre 1 sat
Barsa imala 25 udaraca i 80% poseda, ali strepela dok se nije pojavio - kapiten Rafinja! Real na -7!

Barsa imala 25 udaraca i 80% poseda, ali strepela dok se nije pojavio - kapiten Rafinja! Real na -7!

Sportske.net pre 1 sat
Vojvodina iznenadila: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

Vojvodina iznenadila: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

Večernje novosti pre 2 sata
Bez golova na "Karađorđu", Vojvodina i OFK Beograd podelili bodove

Bez golova na "Karađorđu", Vojvodina i OFK Beograd podelili bodove

RTS pre 3 sata
Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Radio 021 pre 3 sata
Mirovale mreže na "Karađorđu" Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Mirovale mreže na "Karađorđu" Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Kurir pre 3 sata
I opet - Voša posle trijumfa nad Zvezdom, ne može da pobedi, OFK Beogradu slađi bod na "Karađorđu"

I opet - Voša posle trijumfa nad Zvezdom, ne može da pobedi, OFK Beogradu slađi bod na "Karađorđu"

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSuboticaMarakanaVojvodinaFK VojvodinaSuperligaOFK BeogradBaka prase

Regioni, najnovije vesti »

Kompanija koja izvodi radove na sanaciji terena u Kragujevcu demantovala netačne tvrdnje: Bez prekida i mimo svake sumnje…

Kompanija koja izvodi radove na sanaciji terena u Kragujevcu demantovala netačne tvrdnje: Bez prekida i mimo svake sumnje radovi na sanaciji kod Centra izvršnosti u punom su jeku [video]

iKragujevac pre 12 minuta
Kraljevska porodica Karađorđević proslavila krsnu slavu

Kraljevska porodica Karađorđević proslavila krsnu slavu

Ozon press pre 7 minuta
Pretnje Radaru opasne, kao krajem devedesetih kada je Vučić bio ministar informisanja

Pretnje Radaru opasne, kao krajem devedesetih kada je Vučić bio ministar informisanja

Ozon press pre 2 minuta
Remi u Kragujevcu: Radnički i Javor bez pobednika u 19. kolu Superlige

Remi u Kragujevcu: Radnički i Javor bez pobednika u 19. kolu Superlige

iKragujevac pre 2 minuta
"Vezali sef za automobil i vukli ga... Moralo je da ih bude najmanje četvorica" Radnik stovarišta čuo buku i napravio grešku…

"Vezali sef za automobil i vukli ga... Moralo je da ih bude najmanje četvorica" Radnik stovarišta čuo buku i napravio grešku koja ga je koštala života?!

Kurir pre 1 sat