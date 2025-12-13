100 najboljih epizoda i kako su one promenile TV

Velike priče pre 7 minuta  |  Piše Pronađeno u prevodu
100 najboljih epizoda i kako su one promenile TV

Od The Wire, preko Adolescence, Bo Jack Horsemana i Game of Thrones do Sopranovih i The Squid Game - ovo su epizode koje su redefinisale ono što i dalje zovemo televizija...

Pre sedam godina poznati sajt The Ringer je objavio rang listu 100 najboljih TV epizoda veka. Ta lista je stigla na svojevrsnom kraju jedne ere za televiziju i definitivnoj tranziciji u ono što i dalje nazivamo TV. Iako zapravo ne mislimo na istu stvar na koju su mislili ljudi pre samo desetak godina. Ubrzo nakon te liste pokrenuti su i Disney+ i Apple TV+, čime je u punoj snazi otpočela era striminga i redefinisan pojam ’Peak TV-a’. Tokom 2018. godine u produkciji
Otvori na velikeprice.com

Apple »

Novi AirTag 2 donosi pet poboljšanja

Novi AirTag 2 donosi pet poboljšanja

Benchmark pre 12 sati
Samsung ponudio svoj napredni sistem hlađenja procesora Apple-u i Qualcomm-u

Samsung ponudio svoj napredni sistem hlađenja procesora Apple-u i Qualcomm-u

Benchmark pre 15 sati
Apple sprema iOS 26.2: Ovih 8 stvari ćete odmah primetiti na svom iPhone uređaju

Apple sprema iOS 26.2: Ovih 8 stvari ćete odmah primetiti na svom iPhone uređaju

Telegraf pre 16 sati
Najprodavaniji telefon u trećem kvartalu je mobilni iz prošle godine

Najprodavaniji telefon u trećem kvartalu je mobilni iz prošle godine

Blic pre 16 sati
Ovo su aplikacije i igre koje su najviše puta preuzete sa AppStore: Evo koja je na prvom mestu

Ovo su aplikacije i igre koje su najviše puta preuzete sa AppStore: Evo koja je na prvom mestu

Blic pre 18 sati
Apple i Google udružuju snage: Kompletno podataka između iPhone-a i Android-a

Apple i Google udružuju snage: Kompletno podataka između iPhone-a i Android-a

Kurir pre 1 dan
Najava najveće revolucije u prelasku sa iPhone-a na Android i obrnuto

Najava najveće revolucije u prelasku sa iPhone-a na Android i obrnuto

Benchmark pre 1 dan
Apple »

Ključne reči

Apple

Kultura, najnovije vesti »

100 najboljih epizoda i kako su one promenile TV

100 najboljih epizoda i kako su one promenile TV

Velike priče pre 7 minuta
U redu je da odustanete (čak i od najbolje igre godine)

U redu je da odustanete (čak i od najbolje igre godine)

Velike priče pre 12 minuta
Svačiji dečko Džejkob Elordi

Svačiji dečko Džejkob Elordi

Velike priče pre 7 minuta
Nacionalizam je dobar alat za kontrolu

Nacionalizam je dobar alat za kontrolu

Radar pre 5 sati
Džordž Kluni glumio je u filmu koji je toliko loš da je izašao tek posle 40 godina

Džordž Kluni glumio je u filmu koji je toliko loš da je izašao tek posle 40 godina

Danas pre 8 sati