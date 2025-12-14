Obradović: Vučićeva poseta Nišu početak predizborne kampanje

Beta pre 46 minuta

Profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Neven Obradović ocenio je danas da dvodnevna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića jugu zemlje ima sve elemente predizborne kampanje i da je cilj njegovog boravka u Nišavskom okrugu "kontrola štete" i postizanje kohezije među glasačkim telom Srpske napredne stranke (SNS).

Obradović je za agenciju Beta rekao da je Vučić verovatno odabrao Niš za početak kampanje zbog brojnih problema koje SNS ima u tom gradu.

"Mi imamo bivšu gradonačelnicu (Draganu Sotirovski) koja je već više meseci u pritvoru. Niški gradski odbor SNS je poznat po unutrašnjim sukobima. Mislim da je ova poseta važna u tom pogledu, jer je u službi postizanja kakve takve kohezije među svojim glasačkim telom", rekao je profesor.

Po njegovim rečima, Vučić zapravo na sebi nosi sav teret SNS i procenio je da je neophodno da dođe u Niš, jer lokalni kapaciteti stranke nisu dovoljni.

Kazao je da je Vučićeva izjava da Niš zaostaje 30 godina za Beogradom i Novim Sadom veoma problematična.

"SNS je 13 godina ovde na vlasti, to onda mnogo govori o njihovom radu. Zašto nisu smanjili taj zaostatak od tri decenije", naveo je profesor.

Obradović je ocenio da obilazak prigradskih naselja i Gadžinog Hana ima za cilj skretanje pažnje sa Niša i svih problema u tom gradu.

"Niška Banja je takođe u katastrofalnom stanju što se tiče smeštajnih kapaciteta. Ta poseta takođe jeste neka kontrola štete. Tu je i neizgrađeni akva park koji je počela gradska vlast u prethodnom periodu. Ta poseta je organizovana zarad utvrđivanja te biračke baze SNS u Nišu i Nišavskom okrugu", rekao je profesor za Betu.

Vučić je tokom četvrtka i petka obišao nekoliko fabrika, vojnu kasarnu, uslužni centar za legalizaciju i druge objekte na jugu Srbije.

