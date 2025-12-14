„Teroristički incident, napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju“: Broj poginulih porastao na 16, policija saopštila da su počinioci otac i sin (VIDEO)

Šesnaest osoba je stradalo u oružanom napadu na jevrejsku zajednicu na plaži Bondi u Australiji, uključujući i jedno dete i jednog napadača.

Drugi napadač je u bolnici, u kritičnom stanju. Istragu će voditi odeljenje za borbu protiv terorizma, saopštila je policija, javlja CNN. Kako prenosi N1, komesar policije australijske države Novi Južni Vels Mal Lanjon izjavio je da policija ne traga za trećim napadačem na plaži Bondej u Sidneju u kojem je poginulo najmanje 16 osoba, uključujući jedno dete, kao i da su dvojica napadača otac i sin. Naved Akram, 24-godišnji sin, zadobio je teške povrede i trenutno se