Apsolutne vladarke planete: Norveška je prvak sveta!

Kurir pre 1 sat
Apsolutne vladarke planete: Norveška je prvak sveta!

Ženska rukometna reprezentacija Norveške osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu posle pobede nad Nemačkom u velikom finalu rezultatom 23:20 Norvežanke su tako objedinile sve tri zlatne medalje, one su sada prvaci Evrope, sveta i Olimpijskih igara.

Kada se radi o Svetskom prvenstvu, tu su došle do svoje šeste zlatne medalje, pa su se tako vratile na tron, gde su bile 2021. godine, dok su na prošlom prvenstvu osvojile drugo mesto. Norvešku su predvodile Heni Rejštad i Tale Rušfeld Dalija sa po pet golova, dok su po tri gola dodale Nora Mork i Ingvild Kristijansen Bakerud. U ekipi Nemačke najefikasnije sa po četiri gola bile su Emili Fogel, Alina Grejsels i Viola Lojhter. Norveška je peti put u istoriji
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rukometašice Norveške peti put svetske šampionke

Rukometašice Norveške peti put svetske šampionke

Radio 021 pre 27 minuta
Norveška šampion sveta: Nemačka pala u velikom finalu za istorijsku titulu!

Norveška šampion sveta: Nemačka pala u velikom finalu za istorijsku titulu!

Hot sport pre 56 minuta
Norvežanke svetske šampionke!

Norvežanke svetske šampionke!

Sportske.net pre 56 minuta
Norvežanke su sila za sebe – titula prvaka sveta nakon furioznog drugog poluvremena i pobede nad Nemačkom

Norvežanke su sila za sebe – titula prvaka sveta nakon furioznog drugog poluvremena i pobede nad Nemačkom

Nova pre 56 minuta
"Srpska snajka" najbolja na svetu - branila za Zvezdu, pa se okitila zlatom

"Srpska snajka" najbolja na svetu - branila za Zvezdu, pa se okitila zlatom

B92 pre 1 sat
Norveška je osvojila sve

Norveška je osvojila sve

B92 pre 1 sat
Ostavila konkurenciju iza sebe: Norveška rukometašica Heni Rajstad MVP Svetskog prvenstva

Ostavila konkurenciju iza sebe: Norveška rukometašica Heni Rajstad MVP Svetskog prvenstva

Večernje novosti pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoOlimpijske igreNemačkaNorveška

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Danas pre 37 minuta
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 17 minuta
Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke…

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke apsolutne vladarke

Danas pre 1 sat
Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Danas pre 3 sata
Teža povreda Alekse Avramovića: Krajem januara najranije na parketu

Teža povreda Alekse Avramovića: Krajem januara najranije na parketu

Danas pre 2 sata