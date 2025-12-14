Apsolutne vladarke planete: Norveška je prvak sveta!

Ženska rukometna reprezentacija Norveške osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu posle pobede nad Nemačkom u velikom finalu rezultatom 23:20 Norvežanke su tako objedinile sve tri zlatne medalje, one su sada prvaci Evrope, sveta i Olimpijskih igara.

Kada se radi o Svetskom prvenstvu, tu su došle do svoje šeste zlatne medalje, pa su se tako vratile na tron, gde su bile 2021. godine, dok su na prošlom prvenstvu osvojile drugo mesto. Norvešku su predvodile Heni Rejštad i Tale Rušfeld Dalija sa po pet golova, dok su po tri gola dodale Nora Mork i Ingvild Kristijansen Bakerud. U ekipi Nemačke najefikasnije sa po četiri gola bile su Emili Fogel, Alina Grejsels i Viola Lojhter. Norveška je peti put u istoriji