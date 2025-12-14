Golmanka Crvene zvezde postala šampionka sveta: Katrina donosi zlato u Srbiju, sada je najveća ikada

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Golmanka Crvene zvezde postala šampionka sveta: Katrina donosi zlato u Srbiju, sada je najveća ikada

Na zapadu ništa novo - Norveška je šampion sveta u ženskom rukometu.

Ova nordijska selekcija je predvođena fantastičkom Katrinom Lunde na golu savladala Nemačku 23:20 (11:10) u finalu Svetskog prvenstva. Pre ovog meča Tamara Horaček je sa Francuskom osvojila treće mesto. Sjajno je odigrala ovaj meč, upisala je čak 14 odbrana i pogotovo je bila neprelazna u prvom delu igre, kada je držala procenat odbrana na neverovatnih 80 odsto. Najefikasnije kod svetskih prvakinja bile su Heni Reistad i Tele Deila sa po pet golova, dok su Nemice
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Francuska treća na svetu – produžetak, drama i osma medalja na prvenstvima sveta u istoriji

Francuska treća na svetu – produžetak, drama i osma medalja na prvenstvima sveta u istoriji

Nova pre 40 minuta
Norveška rukometašica Heni Rajstad proglašena za MVP Svetskog prvenstva

Norveška rukometašica Heni Rajstad proglašena za MVP Svetskog prvenstva

Euronews pre 1 sat
Rukometašice Norveške peti put svetske šampionke

Rukometašice Norveške peti put svetske šampionke

Radio 021 pre 3 sata
Norveška šampion sveta: Nemačka pala u velikom finalu za istorijsku titulu!

Norveška šampion sveta: Nemačka pala u velikom finalu za istorijsku titulu!

Hot sport pre 3 sata
Apsolutne vladarke planete: Norveška je prvak sveta!

Apsolutne vladarke planete: Norveška je prvak sveta!

Kurir pre 4 sati
Norvežanke svetske šampionke!

Norvežanke svetske šampionke!

Sportske.net pre 3 sata
Norvežanke su sila za sebe – titula prvaka sveta nakon furioznog drugog poluvremena i pobede nad Nemačkom

Norvežanke su sila za sebe – titula prvaka sveta nakon furioznog drugog poluvremena i pobede nad Nemačkom

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometCrvena ZvezdaSvetsko prvenstvoNemačkaNorveška

Sport, najnovije vesti »

Haugan slavio u slalomu u Val d'Izeru

Haugan slavio u slalomu u Val d'Izeru

Sportske.net pre 5 minuta
Virtus ima novi problem pred Partizan, šta je Duško Ivanović otkrio posle poraza u Milanu?

Virtus ima novi problem pred Partizan, šta je Duško Ivanović otkrio posle poraza u Milanu?

Sportske.net pre 10 minuta
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 15 minuta
Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“

Danas pre 15 minuta
Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Danas pre 1 sat