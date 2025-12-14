Golmanka Crvene zvezde postala šampionka sveta: Katrina donosi zlato u Srbiju, sada je najveća ikada

Na zapadu ništa novo - Norveška je šampion sveta u ženskom rukometu.

Ova nordijska selekcija je predvođena fantastičkom Katrinom Lunde na golu savladala Nemačku 23:20 (11:10) u finalu Svetskog prvenstva. Pre ovog meča Tamara Horaček je sa Francuskom osvojila treće mesto. Sjajno je odigrala ovaj meč, upisala je čak 14 odbrana i pogotovo je bila neprelazna u prvom delu igre, kada je držala procenat odbrana na neverovatnih 80 odsto. Najefikasnije kod svetskih prvakinja bile su Heni Reistad i Tele Deila sa po pet golova, dok su Nemice