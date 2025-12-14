Rukometašice Norveške peti put svetske šampionke

Ženska rukometna reprezentacija Norveške osvojila je večeras šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Roterdamu pobedila Nemačku 23:20 (11:11).

Norvešku su predvodile Heni Rejštad i Tale Rušfeld Dalija sa po pet golova, dok su po tri gola dodale Nora Mork i Ingvild Kristijansen Bakerud. U ekipi Nemačke najefikasnije sa po četiri gola bile su Emili Fogel, Alina Grejsels i Viola Lojhter. Norveška je peti put osvojila titulu svetskog prvaka, a ima još pet srebrnih medalja i četiri bronzane. Norveška rukometašica Heni Rejštad proglašena je za najkorisnijeg igrača (MVP), a sa 55 golova ona je i najbolji strelac