FMP - Partizan: Marinković briljira, sa dve trojke diže prednost crno-belih

Kurir pre 8 minuta
FMP - Partizan: Marinković briljira, sa dve trojke diže prednost crno-belih

Od najnovijeg Hronološki Marinković trojkom otvara drugo poluvreme, a Vašington donosi brzo izjednačenje crno-belima - 44:44.

Vašington je razigran, ubacio je novu trojku - 44:47. Njegovih 14 poena. Zakucavanjem Osetkovskog Partizan je u 24. minutu stekao četiri poena prednosti - 50:54. Gosti su u naletu, druga trojka Marinkovića u četvrtini za najubedljivijih 50:57. Serija Partizana 10:0. Sjajna treća četvrtina crno-belih, gosti stižu prvi put do dvocifrene prednosti - 52:63. Vašington je vezao četiri poena i doveo Partizan u vođstvo - 21:23. Osetkovski se sa pet poena nadovezao na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zvezdina surova osveta Spartaku – crveno-beli od horora do sjaja i prekida očajne serije

Zvezdina surova osveta Spartaku – crveno-beli od horora do sjaja i prekida očajne serije

Nova pre 43 minuta
FMP - Partizan uživo: Crno-beli gube u Železniku

FMP - Partizan uživo: Crno-beli gube u Železniku

Mondo pre 43 minuta
Tehnička za Vašingtona, crno-beli vode

Tehnička za Vašingtona, crno-beli vode

Nova pre 8 minuta
UŽIVO: Muke Partizana u Železniku, 22 bacanja za FMP

UŽIVO: Muke Partizana u Železniku, 22 bacanja za FMP

Sport klub pre 8 minuta
Pala osveta: Zvezda uzvratila udarac i slavila protiv Spartaka!

Pala osveta: Zvezda uzvratila udarac i slavila protiv Spartaka!

Hot sport pre 1 sat
UŽIVO - Jedna promena u sastavu Partizana u odnosu na derbi

UŽIVO - Jedna promena u sastavu Partizana u odnosu na derbi

Sportske.net pre 1 sat
Zvezda konačno našla lek za Spartak

Zvezda konačno našla lek za Spartak

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFMPVašingtonABA ligakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Batler objasio šta se desilo u poslednjem napadu u derbiju (VIDEO)

Batler objasio šta se desilo u poslednjem napadu u derbiju (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Obradović otkrio da je Moneke treniorao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke treniorao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači.“

Danas pre 1 sat
Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Danas pre 2 sata
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 1 sat
Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke…

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke apsolutne vladarke

Danas pre 3 sata