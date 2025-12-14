Virtus poražen pred gostovanja Partizanu i Zvezdi: Veliki italijanski derbi pripao domaćinu

Virtus poražen pred gostovanja Partizanu i Zvezdi: Veliki italijanski derbi pripao domaćinu

Olimpiju je do pobede predvodio Armoni Bruks sa 23 poena, te po pet skokova i asistencije.

Džoš Nibo je meč završio sa 14 poena i devet uhvaćenih lopti, dok su dvocifreni bili još Ševon Šilds sa 12 i Zek Ledej sa 11 poena. Kod Virtusa se istakao Luka Vildosa sa 13 poena, dok je Alen Smailagić imao 12 poena. Olimpija je prekinula niz od sedam poraza u nizu u nacionalnim okvirima Virtusa i nanela im drugi uzastopni poraz posle neuspeha u Evroligi. "Manekenima" je to bio sedmi trijumf u 11 utakmica, dok je Virtus na 9-2 i iza prvoplasirane Breše. Timu iz
