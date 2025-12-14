Dnevni horoskop za nedelju, 14. decembar

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Brzi obrti i prilika da razjasnite situaciju koja vas već dugo muči. Neočekivana vest menja planove u vašu korist. Partner ceni vašu inicijativu, a večernji sati donose toplu atmosferu. Finansije se stabilizuju. Sačuvajte energiju, oči su osetljive na napor. Smirena energija, ali sa važnim završecima. Informacija koju čekate donosi olakšanje. Oni koji su u vezi ioli braku uživaju u bliskosti sa partnerom, dok stara