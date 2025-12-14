Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, policija pozvala ljude da izbegavaju to područje

Australijska policija uhapsila je jutros dve osobe zbog pucnjave na plaži Bondi u Sidneju i pozvala javnost da izbegava to područje, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Lokalni mediji su javili da su višestruki pucnji ispaljeni na čuvenoj plaži, ali da nije poznato da li je neko pogođen. Policija Novog Južnog Velsa je saopštila da su dve osobe privedene. Na snimcima koji kruže na mreži X vide se ljude na plaži Bondi dok beže, čuju se pucnji i policijske sirene. Autentičnost snimka nije potvrđena.