Teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju tokom proslave Hanuke odneo najmanje 16 života

Broj žrtava porastao na 16, dok je 29 osoba ranjeno u napadu na jevrejsku zajednicu; policija istražuje okolnosti i identifikuje napadače.

Na plaži Bondi u Sidneju došlo je do terorističkog napada tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka, u kojem je ubijeno najmanje 16 osoba, dok je 29 povređeno. Dvojica naoružanih muškaraca otvorila su vatru na okupljene, a jedan je ubijen na licu mesta, dok je drugi ranjen i uhapšen. Kurir RTS Blic

Policija je odmah kvalifikovala incident kao teroristički napad zbog ciljanosti na jevrejsku zajednicu, datuma događaja i pronađenih eksplozivnih naprava u blizini napadača. Jedan od napadača je ubijen, dok je drugi uhapšen. B92

Hrabri prolaznik Ahmed al Ahmed, vlasnik prodavnice voća, uspeo je da savlada i razoruža jednog od napadača, iako je pri tome ranjen i operisan u bolnici. Njegov čin hrabrosti istaknut je kao primer otpora terorizmu. Večernje novosti Newsmax Balkans

Svetski lideri, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Australije Entonija Albaniza, osudili su napad kao čin antisemitizma i terorizma. Izraelski ministar spoljnih poslova kritikovao je reakciju australijske vlade. Dnevnik Blic Beta