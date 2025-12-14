Masovna pucnjava na plaži Bondi u Sidneju tokom proslave Hanuke

Naslovi.ai pre 0 minuta

Teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju odneo je 12 života, uključujući jednog napadača, dok je 29 osoba ranjeno, a heroj Ahmed ranjen i operisan.

Na plaži Bondi u Sidneju došlo je do masovne pucnjave tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka, u kojoj je ubijeno 12 osoba, uključujući jednog od napadača, dok je 29 povređeno. Dvojica naoružanih muškaraca otvorila su vatru na okupljene, a jedan je ubijen na licu mesta, dok je drugi ranjen i uhapšen. Beta Euronews RTS Kurir Večernje novosti

Policija istražuje ovaj događaj kao teroristički napad usmeren na jevrejsku zajednicu, a identifikovan je jedan od napadača kao Navid Akram iz Avganistana. Pretresi kuće osumnjičenog su u toku, a postoji sumnja i na učešće treće osobe. Pravda Blic Večernje novosti

Hrabri prolaznik Ahmed al Ahmed, vlasnik prodavnice voća, uspeo je da savlada i razoruža jednog od napadača, iako je pri tome ranjen i operisan u bolnici. Njegov čin hrabrosti istaknut je kao primer otpora terorizmu. Večernje novosti Kurir Euronews Blic Newsmax Balkans

Svetski lideri, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Australije Entonija Albaniza, osudili su napad kao čin antisemitizma i terorizma. Izraelski ministar spoljnih poslova kritikovao je reakciju australijske vlade. Dnevnik Blic Beta

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani osudio je napad kao odvratan čin antisemitskog terorizma i izrazio saučešće jevrejskoj zajednici. Politika