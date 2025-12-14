Masovna pucnjava na plaži Bondi u Sidneju tokom proslave Hanuke

Naslovi.ai pre 0 minuta
Masovna pucnjava na plaži Bondi u Sidneju tokom proslave Hanuke

Teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju odneo je 12 života, uključujući jednog napadača, dok je 29 osoba ranjeno, a heroj Ahmed ranjen i operisan.

Na plaži Bondi u Sidneju došlo je do masovne pucnjave tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka, u kojoj je ubijeno 12 osoba, uključujući jednog od napadača, dok je 29 povređeno. Dvojica naoružanih muškaraca otvorila su vatru na okupljene, a jedan je ubijen na licu mesta, dok je drugi ranjen i uhapšen. Beta Euronews RTS Kurir Večernje novosti

Policija istražuje ovaj događaj kao teroristički napad usmeren na jevrejsku zajednicu, a identifikovan je jedan od napadača kao Navid Akram iz Avganistana. Pretresi kuće osumnjičenog su u toku, a postoji sumnja i na učešće treće osobe. Pravda Blic Večernje novosti

Hrabri prolaznik Ahmed al Ahmed, vlasnik prodavnice voća, uspeo je da savlada i razoruža jednog od napadača, iako je pri tome ranjen i operisan u bolnici. Njegov čin hrabrosti istaknut je kao primer otpora terorizmu. Večernje novosti Kurir Euronews Blic Newsmax Balkans

Svetski lideri, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Australije Entonija Albaniza, osudili su napad kao čin antisemitizma i terorizma. Izraelski ministar spoljnih poslova kritikovao je reakciju australijske vlade. Dnevnik Blic Beta

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani osudio je napad kao odvratan čin antisemitskog terorizma i izrazio saučešće jevrejskoj zajednici. Politika

Povezane vesti »

Teroristički napad tokom proslave Hanuke na plaži u Sidneju – 12 mrtvih, među kojima i jedan napadač, 29 ranjenih

Teroristički napad tokom proslave Hanuke na plaži u Sidneju – 12 mrtvih, među kojima i jedan napadač, 29 ranjenih

RTS pre 40 minuta
Pojavio se novi snimak početka masakra: Kupači u početku nisu bili svesni šta se dešava, dok nisu počeli da beže (video)

Pojavio se novi snimak početka masakra: Kupači u početku nisu bili svesni šta se dešava, dok nisu počeli da beže (video)

Kurir pre 40 minuta
(VIDEO) Prolaznik razoružao napadača na plaži u Sidneju: Heroj povređen, ali nije životno ugrožen

(VIDEO) Prolaznik razoružao napadača na plaži u Sidneju: Heroj povređen, ali nije životno ugrožen

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Teroristički napad u Sidneju: Pojavila se još dva snimka koja oslikavaju sav užas! Tu je i treći, ključni snimak od 11 minuta…

Teroristički napad u Sidneju: Pojavila se još dva snimka koja oslikavaju sav užas! Tu je i treći, ključni snimak od 11 minuta (video)

Kurir pre 9 minuta
Mamdani: Napad u Sidneju odvratan čin antisemitskog terorizma

Mamdani: Napad u Sidneju odvratan čin antisemitskog terorizma

Politika pre 30 minuta
Preživeo i 7. oktobar u Izraelu, a onda i napad na plaži Bondi: Zastrašujući iskaz očevidca masakra u Sidneju

Preživeo i 7. oktobar u Izraelu, a onda i napad na plaži Bondi: Zastrašujući iskaz očevidca masakra u Sidneju

Večernje novosti pre 5 minuta
Ovo je jedan od napadača koji su sejali smrt na plaži?! Izvršili masakr na praznik, sumnja se da su imali bombu: Svedoci…

Ovo je jedan od napadača koji su sejali smrt na plaži?! Izvršili masakr na praznik, sumnja se da su imali bombu: Svedoci opisali jezive scene u Sidneju (foto, video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Teroristički napadSidnej

Svet, najnovije vesti »

Napadač na američke vojnike iz snaga bezbednosti

Napadač na američke vojnike iz snaga bezbednosti

Danas pre 20 minuta
Italijanska premijerka smatra Trampovu strategiju kao poziv na buđenje za Evropu

Italijanska premijerka smatra Trampovu strategiju kao poziv na buđenje za Evropu

Danas pre 30 minuta
Kako je napad ukrajinskog drona na Rusiju naštetio izvozu kazahstanske nafte

Kako je napad ukrajinskog drona na Rusiju naštetio izvozu kazahstanske nafte

Danas pre 1 sat
Pucnjava na plaži Bondaj u Sidneju: Kako se napad odvijao? (VIDEO)

Pucnjava na plaži Bondaj u Sidneju: Kako se napad odvijao? (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Makron: Francuska će nastaviti podršku Ukrajini za čvrst i trajan mir

Makron: Francuska će nastaviti podršku Ukrajini za čvrst i trajan mir

Danas pre 55 minuta