Zamrzavanje ruske imovine tema broj 1 u EU! Meloni kaže da je Italija za, Košta oko jedne stvari siguran

Iako većina EU država podržava taj plan, političke i pravne prepreke sprečavaju njegovo sprovođenje.

EU lideri nastoje da pronađu rešenje za podršku ukrajinskoj ekonomiji usled deficita od 135 milijardi evra. Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da "nije lako" postići sporazum EU o korišćenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini na legalan način. Meloni je rekla u italijanskom parlamentu, pred sastanak Evropskog saveta 18. i 19 decembra o korišćenju zamrznute ruske imovine, da je Italija generalno za korišćenje zamrznute ruske imovine, ali da
