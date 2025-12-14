Međunarodna akcija pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola i droga u 34 evropske zemlje

Naslovi.ai pre 1 minut
Međunarodna akcija pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola i droga u 34 evropske zemlje

Od 15. do 21. decembra 2025. godine sprovodi se ROADPOL akcija fokusirana na otkrivanje i sankcionisanje vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci tokom prazničnog perioda.

Od 15. do 21. decembra 2025. godine u 34 evropske zemlje članice ROADPOL mreže sprovodi se međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija je posebno važna zbog prazničnog perioda sa velikim brojem slava i proslava. Serbian News Media Telegraf Novi magazin NIN

Statistika za Srbiju pokazuje da je od početka 2025. godine u saobraćajnim nezgodama izazvanim vozačima pod dejstvom alkohola stradalo 57 osoba, dok je 1.448 povređeno. Ovi podaci ukazuju na ozbiljnost problema i opravdavaju pojačane kontrole. RINA Politika RTV

Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističe da je bezbednost saobraćaja u Srbiji jedan od najvećih javnih rizika u Evropi, sa 455 smrtnih slučajeva i preko 18.000 povređenih u 2025. godini. Strategija je da do 2030. godine ne bude stradanja dece u saobraćaju, a očekuje se donošenje novog zakona do kraja 2026. Dnevnik NIN Euronews Radio 021 Jugmedia

