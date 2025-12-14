Pregovori o miru u Ukrajini: Zelenski odustaje od NATO članstva za bezbednosne garancije Zapada

Naslovi.ai pre 41 minuta
Pregovori o miru u Ukrajini: Zelenski odustaje od NATO članstva za bezbednosne garancije Zapada

Zelenski traži podršku SAD za zamrzavanje linije fronta i bezbednosne garancije, dok američki izaslanici vode ključne pregovore u Berlinu.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su u Berlin na pregovore o okončanju rata u Ukrajini, gde se sastaju sa Zelenskim i evropskim liderima. Nedeljnik NIN Blic

Ukrajinski predsednik Zelenski je spreman da odustane od zahteva za članstvo u NATO-u u zamenu za pravno obavezujuće bezbednosne garancije SAD i EU, što predstavlja značajan kompromis u pregovorima. Nova Alo Beta N1 Info

Zelenski je izrazio zahvalnost francuskom predsedniku Makronu za podršku i istakao potrebu da ubedi SAD da podrže zamrzavanje linije fronta u trenutnom stanju pre daljih pregovora sa Moskvom. Politika

Pripreme za sastanke uključuju detaljnu razradu nacrta dokumenata i fokus na efikasnost dogovorenih koraka za bezbednost Ukrajine, uz očekivanje konstruktivnih razgovora. B92 Politika Alo

