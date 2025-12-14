Pucnjava na plaži u Australiji: Ubijeno najmanje deset ljudi, likvidiran i jedan od napadača

NIN pre 33 minuta
Pucnjava na plaži u Australiji: Ubijeno najmanje deset ljudi, likvidiran i jedan od napadača

UU pucnjavi koju su australijske vlasti okarakterisale kao teroristički napad, na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, a povređeno je više osoba, saopštila je danas policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, a policijski izvori veruju da je napad planiran mesecima, prenosi australijski ABC njuz. Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja a drugi je ranjen i u u pritvoru. Australijski premijer Entoni Albaneze je u pisanoj izjavi rekao da su scene u Bondiju "šokantne i uznemirujuće". Među povređenima u napadu su i dva policajca. "Policija u Australiji i službe za hitne intervencije su na terenu i rade na spasavanju
Teroristički napadAustralijapucnjavaSidnej

