Danas se navršava 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
BANJALUKA - Danas se navršava 30 godina od potpsivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Sporazum je najpre parafiran u Dejtonu 21. novembra 1995. godine, a potpisan je u Parizu, u Jelisejskoj palati na današnji dan te godine čime je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, prenosi RTRS.

Sporazum je nazvan Dejtonski sporazum po gradu Dejtonu u okrugu Montgomeri u američkoj saveznoj državi Ohajo gde su u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Rajt Peterson vođeni tronedeljni pregovori koji su završeni 21. novembra 1995. godine i okončan troipogodišnjeg rat u Bosni i Hercegovini započet u aprilu 1992. godine. Ratu je prethodio raspad zajedničke države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), odnosno neustavno preglasavanje Srba u telima BiH i
