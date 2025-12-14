Veliki derbi u Šapcu obeležio kraj polusezone u PLS

Ovog vikenda je kompletirano 22. kolo Prve lige Srbije, poslednje pred dvomesečnu zimsku pauzu, a u centru pažnje bio je derbi u Šapcu, gde je Mačva dočekala vodeću ekipu Zemuna.

Njihov duel je završen bez pobednika, rezultatom 1:1, pa su Zemunci ovaj deo sezone završili sa 47 bodova na čelu tabele, ispred Voždovca sa 44 i Mačve koja na trećem mestu ima 42 osvojena boda. U današnjem derbiju u Šapcu, oba gola postignuta su u prvom poluvremenu. Zemun je poveo golom Kneževića u 11. minutu, a Mačva je uzvratila u 33. minutu, kada je Kilibarda savladao iskusnog golmana Živkovića. Mačva je imala nešto veći posed lopte i veći broj šuteva ka