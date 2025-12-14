Veliki derbi u Šapcu obeležio kraj polusezone u PLS

Veliki derbi u Šapcu obeležio kraj polusezone u PLS

Ovog vikenda je kompletirano 22. kolo Prve lige Srbije, poslednje pred dvomesečnu zimsku pauzu, a u centru pažnje bio je derbi u Šapcu, gde je Mačva dočekala vodeću ekipu Zemuna.

Njihov duel je završen bez pobednika, rezultatom 1:1, pa su Zemunci ovaj deo sezone završili sa 47 bodova na čelu tabele, ispred Voždovca sa 44 i Mačve koja na trećem mestu ima 42 osvojena boda. U današnjem derbiju u Šapcu, oba gola postignuta su u prvom poluvremenu. Zemun je poveo golom Kneževića u 11. minutu, a Mačva je uzvratila u 33. minutu, kada je Kilibarda savladao iskusnog golmana Živkovića. Mačva je imala nešto veći posed lopte i veći broj šuteva ka
Bajern izbio pare iz džepa kladioničarima: Bavarci imali neverovatnih 85 odsto posed lopte i nisu pobedili

(VIDEO) Bilo je napeto: Kejn spasao Bajern protiv „fenjeraša“

Mirno do 70. minuta, a onda dva gola: Remi Brentforda i Lidsa

Bajern iz penala sprečio blamažu u Minhenu

Šok u Bundesligi! Bajern odigrao nerešeno kod kuće sa poslednjeplasiranom ekipom, ne pomaže ni Kejn

Bajern se baš obrukao: Bavarci se iz penala spasili poraza od fenjeraša

Šampion pao u Udinama, traje agonija Fiorentine

Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke…

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Teža povreda Alekse Avramovića: Krajem januara najranije na parketu

