Kraj velikog niza: Vembanjama zaustavio Oklahomu, MVP podbacio (video)

MALO ko je očekivao ovakav ishod, ali za trofej u NBA kupu boriće se Njujork Niks i San Antonio Spars. Oni su u polufinalnim mečevima pobedili Orlando, odnosno Oklahomu.

FOTO: Tanjug/AP Tim iz "velike jabuke" bez problema je savladao Orlando 132:120. Utakmica je rešena u poslednjoj četvrtini serijom 17:3. Najbolji u pobedničkom timu bili su Branson koji je ubaio 40 i Bridžes sa 16 poena. Klub Teksasa u drugom polufinalu savladao je Oklahomu 111:109 u povratničkoj utakmici Viktora Vembanjame. Francuski centar vratio se na parket posle mesec dana pauze i odmah ostavio svoj pečat na terenu. Ubacio je šampionu 15 poena u poslednjoj