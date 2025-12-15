Ekipe "Vodovoda" na terenu: Bez vode ova tri naselja

Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će od 9 do 13 sati bez vode biti naselja Kać, Kovilj i Budisava.

Nakon završetka radova očekuje se normalizacija vodosnabdevanja. Napomena: Cisterne sa pijaćom vodom će biti postavljene ispred MZ Kać, Budisava i Kovilj. JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad zahvaljuje se potrošačima na razumevanju.