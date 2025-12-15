Ekipe "Vodovoda" na terenu: Bez vode ova tri naselja

B92 pre 30 minuta
Ekipe "Vodovoda" na terenu: Bez vode ova tri naselja

Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će od 9 do 13 sati bez vode biti naselja Kać, Kovilj i Budisava.

Nakon završetka radova očekuje se normalizacija vodosnabdevanja. Napomena: Cisterne sa pijaćom vodom će biti postavljene ispred MZ Kać, Budisava i Kovilj. JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad zahvaljuje se potrošačima na razumevanju. Tražite još vesti za temu Servisne informacije? Interesuju vas lokalne teme za Novi Sad? Politika, društvo, biznis, sport, hronika, servisne vesti, isključenja struje i vode, izmene u prevozu i još mnogo toga... Sve najnovije i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ulica u Novom Sadu i cela naselja Kać, Budisava i Kovilj danas bez vode

Ulica u Novom Sadu i cela naselja Kać, Budisava i Kovilj danas bez vode

Radio 021 pre 5 minuta
Kać, Budisava i Kovilj od 9 do 13 sati bez vode

Kać, Budisava i Kovilj od 9 do 13 sati bez vode

RTV pre 2 sata
Kać, Kovilj i Budisava danas četiri sata bez vode

Kać, Kovilj i Budisava danas četiri sata bez vode

Moj Novi Sad pre 1 sat
Ekipe "Vodovoda" na terenu Bez vode ova tri naselja

Ekipe "Vodovoda" na terenu Bez vode ova tri naselja

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Ulica u Novom Sadu i cela naselja Kać, Budisava i Kovilj danas bez vode

Ulica u Novom Sadu i cela naselja Kać, Budisava i Kovilj danas bez vode

Radio 021 pre 5 minuta
NAJSLAĐE VESTI: Prošle nedelje je u zrenjaninskoj Opštoj bolnici rođeno 29 beba – ČESTITAMO! Rođeno je 29 beba...

NAJSLAĐE VESTI: Prošle nedelje je u zrenjaninskoj Opštoj bolnici rođeno 29 beba – ČESTITAMO! Rođeno je 29 beba...

Volim Zrenjanin pre 25 minuta
Pet obroka od jednog pečenog pileta: Ideje za uštedu vremena i novca

Pet obroka od jednog pečenog pileta: Ideje za uštedu vremena i novca

Moj Novi Sad pre 10 minuta
I ove nedelje nove prilike da date krv u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodini

I ove nedelje nove prilike da date krv u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodini

Radio 021 pre 55 minuta
Tokom vikenda rođeno 18 beba

Tokom vikenda rođeno 18 beba

NoviSad.com pre 1 sat