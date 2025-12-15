BBC vesti na srpskom

Sin holivudskog reditelja Roba Rajnera uhapšen zbog sumnje da je ubio roditelje

Režirao je velike filmske hitove, poput Mizeri, Kad je Hari sreo Seli i Nekoliko dobrih ljudi.

BBC News pre 4 sati
Rob i Mišel Rejner, rob reiner
Reuters
Rob i Mišel Rejner na fotografiji iz 2018.

Policija je uhapsila Nika Rajnera, sina slavnog reditelja Roba Rajnera, zbog sumnje da je ubio roditelje.

Rob i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Los Anđelesu.

Dan kasnije priveden je njihov sin Nik, koji se godinama borio sa zavisnošću.

Njemu je određena kaucija od četiri miliona dolara, potvrdila je policija Los Anđelesa.

Policija je pozvana u kuću para 14. decembra popodne u elitnom naselju Brentvud u Los Anđelesu, u kojem žive mnogi poznati.

Policija je saopštila da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena proglašeni mrtvima na licu mesta.

Vlasti nisu rekle pod kojim okolnostima je nastupila smrt bračnog para.

Sajt TMZ piše da su Rob i Mišel Rajner ubijeni nečim nalik nožu s obzirom na rane na telu.

Rajner je režirao mnoge filmske hitove, poput When Harry Met Sally (Kad je Hari sreo Seli), Misery (Mizeri), A Few Good Men (Nekoliko dobrih ljudi) i The Princess Bride (Princeza nevesta).

Takođe je režirao poluautobiografski film Biti Čarli (Being Charlie) iz 2015. godine, čiji je koscenarista Rajnerov sin Nik, i koji se bavi bolnim odnosom između mladog čoveka u raljama zavisnosti i njegovog oca.

glumac i reditelj rob rejner, rob reiner
Getty Images
Rob Rejner

Istraga

Detektivi iz odeljenja za pljačke i ubistva iz policijske uprave Los Anđelesa pokrenuli su istragu o ubistvu.

Policija nije dala nikakve detalje o smrti ili šta su pronašli kada su došli u kuću.

Policija nije dala ni detalje o povredama koje je par zadobio, niti da li je pronađeno ili korišćeno oružje.

Hamilton je rekao da će uzrok smrti utvrditi kancelarija mrtvozornika Los Anđelesa.

'Genije velikog srca'

Guverner Kalifornije Gevin Njusom objavio je saopštenje kojim je potvrdio smrt Rajnera i njegove supruge.

Njusom je rekao da mu je „srce slomljeno“ zbog smrti bračnog para, nazvavši Rajnera „velikodušnim genijem koji je napravio mnogo filmskih klasika koje volimo“.

Američki predsednik Donald Tramp je bez pružanja ikakvih dokaza - napisao da su Rajner i njegova supruga „navodno“ umrli „zbog besa koji je izazvao kod drugih svojom ogromnom, nepopustljivom i neizlečivom bolešću“ od „sindroma Tramp".

„Bio je poznat po tome što je ljude izluđivao svojom besnom opsesijom predsednikom Donaldom DŽ. Trampom“, napisao je na društvenoj mreži Truth social.

Rob Rejner i Kristofer Gest na snimanju filma This Is Spinal Tap
Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock
Rob Rejner i Kristofer Gest na snimanju filma This Is Spinal Tap

Bob Rejner, sin velikana komedije Karla Rajnera, započeo je karijeru 1960-ih i postao je veliki glumeći Mitheda u revolucionarnom TV sitkomu All in The Family 1970-ih, koji mu je doneo dve nagrade Emi.

Dalji uspeh postigao je kultnim This Is Spinal Tap 1984. godine, koji je režirao, a igrao je i reditelja Martija Dibergija.

Tako je započeo niz velikih holivudskih hitova, poput Ostani uz mene (1986), Princeza nevesta (1987), Kad je Hari sreo Sali (1989), Mizeri (1990) i Nekoliko dobrih ljudi (1992), za koji je bio kandidat za Oskara za najbolji film.

Rejner sa glumačkom postavom filma Nekoliko dobrih ljudi: Džek Nikolson, Tom Kruz i Demi Mur
Reuters
Rejner sa glumačkom postavom filma Nekoliko dobrih ljudi (A Few Good Men): Džek Nikolson, Tom Kruz i Demi Mur

Rajner je bio suosnivač uspešne produkcijske kuće Kasl rok entertejnment (Castle Rock Entertainment).

Bio je oženjen glumicom Peni Maršal od 1971. do 1981. godine, a usvojio je njenu ćerku iz prethodne veze, glumicu Trejsi Rajner.

Oženio se Mišel Rajner, glumicom, fotografkinjom i producentkinjom, 1989. godine.

Par ima troje dece.

Mišel je bila vlasnica fotografske agencije i produkcijske kuće Rajner Lajt.

Gradonačelnica Los Anđelesa, Karen Bas, nazvala je incident „razarajućim gubitkom za naš grad i zemlju“ i odala počast dobrotvornom radu para za zaštitu i negu dece i zastupanje prava LGBT+ ljudi.

„Doprinos Roba Rajnera odjekuje u američkoj kulturi i društvu. Zahvaljujući njegovom kreativnom radi i borbi za socijalnu i ekonomsku pravdu mnogi životi postali su bolji“, rekla je.

(BBC News, 12.15.2025)

Ključne reči

Los AnđelesDolar

