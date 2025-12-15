Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni mrtvi u Los Anđelesu

Beta pre 41 minuta

Poznati holivudski reditelj i glumac Rob Rajner (Reiner) i njegova supruga Mišel (Michele) pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, prenela je danas britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

Lokalne vlasti istražuju slučaj koji izgleda kao ubistvo, nakon što su policija i vatrogasci pozvani u kuću para u nedelju popodne u luksuznom delu Los Anđelesa.

Rajner je poznat po režiji filmova "Princeza nevesta", "Kad je Hari sreo Sali" i "Nekoliko dobrih ljudi".

"Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera", rekao je portparol porodice.

Policija je saopštila da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena proglašeni mrtvima u njihovom domu u Los Anđelesu.

(Beta, 15.12.2025)

People: Sina reditelja Roba Rajnera i Mišel ispituje policija, sumnja se da ih je on ubio

Nova pre 5 minuta
Rob Rajner, glumac koji je postao reditelj kultnih filmova

Danas pre 26 minuta
Prve slike s mesta zločina u kom su stradali Rob Rajner i njegova supruga: Opsadno stanje u luksuznom kraju, helikopteri…

Kurir pre 15 minuta
Tela i dalje u kući, glumac u suzama došao da vidi šta se dešava: Isplivali jezivi detalji dvostrukog ubistva u Holivudu

Mondo pre 10 minuta
Američki glumac i reditelj Rob Rajner i njegova supruga pronađeni mrtvi u svojoj kući, mogući ubica sin

RTV pre 1 sat
Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni mrtvi u kući u Los Anđelesu

BBC News pre 56 minuta
Legendarni holivudski reditelj i njegova supruga pronađeni mrtvi: Policija sumnja na ubistvo

Nova pre 1 sat
People: Sina reditelja Roba Rajnera i Mišel ispituje policija, sumnja se da ih je on ubio

Nova pre 5 minuta
Uspeh niškog hora „Branko“: Gran-pri i nagrada za najboljeg dirigenta u Rumuniji

Južne vesti pre 16 minuta
Rob Rajner, glumac koji je postao reditelj kultnih filmova

Danas pre 26 minuta
Prve slike s mesta zločina u kom su stradali Rob Rajner i njegova supruga: Opsadno stanje u luksuznom kraju, helikopteri…

Kurir pre 15 minuta
Tela i dalje u kući, glumac u suzama došao da vidi šta se dešava: Isplivali jezivi detalji dvostrukog ubistva u Holivudu

Mondo pre 10 minuta