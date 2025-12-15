Rojters: SAD traži od Ukrajine da preda Rusiji Donjecku oblast
Beta pre 16 minuta
Pregovarački tim SAD poručio je Ukrajini tokom mirovnih pregovora u Berlinu da Kijev mora da povuče svoje snage iz Donjecke oblasti, kao deo primirja, saznaje agencija Rojters iz anonimnog izvora.
Izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, nakon što su ukrajinski i američki pregovarači završili drugi dan razgovora u Berlnu, rekao je da je Kijev zatražio dalje diskusije.
Druga osoba upoznata sa razgovorima rekla je da i dalje postoje velike praznine oko teritorijalnog pitanja.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Berlinu sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, kao i sa evropskim liderima.
