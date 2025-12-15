Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Beta pre 16 minuta

Vreme u Srbiji će ujutro biti maglovito i oblačno u nizijama i duž reka, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -5 do tri, dok će najviša biti od tri do 10 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas ujutro i pre podne biti oblačno, ponegde sa maglom, a posle podne se očekuje razvedravanje.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -1 do jedan, dok se najviša dnevna očekuje oko sedam stepeni.

