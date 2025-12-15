Sutra pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Sutra pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

U Srbiji će sutra ujutro biti slab i umeren mraz, dok će se magla i niska oblačnosti zadržati duže tokom prepodneva, a tokom dana se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak. Najniža temperatura kretaće se od minus šest do nula, a najviša dnevna od pet na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini do 13 stepeni Celzijusa na jugoistoku zemlje. U Beogradu će sutra ujutro biti slab mraz i niska oblačnost, u pojedinim delovima grada i magla. Pre podne će biti oblačno, sredinom dana
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Nova godina pod snegom? Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, prodor hladnog vazduha iz Rusije, a ovako će izgledati kraj godine…

Nova godina pod snegom? Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, prodor hladnog vazduha iz Rusije, a ovako će izgledati kraj godine

Dnevnik pre 6 minuta
Nova godina mogla bi biti hladna i sa snegom? Marko Čubrilo otkriva šta nas čeka u narednom periodu

Nova godina mogla bi biti hladna i sa snegom? Marko Čubrilo otkriva šta nas čeka u narednom periodu

Mondo pre 41 minuta
Vremenska prognoza za 15. decembar: Ujutru minus uz padavine, pa blagi porast temperature

Vremenska prognoza za 15. decembar: Ujutru minus uz padavine, pa blagi porast temperature

Mondo pre 26 minuta
Sutra pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Sutra pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Serbian News Media pre 56 minuta
Nagla promena vremena! RHMZ objavio najnoviju prognozu za sutra, čeka nas totalni preokret!

Nagla promena vremena! RHMZ objavio najnoviju prognozu za sutra, čeka nas totalni preokret!

Alo pre 26 minuta
Sutra ujutru u Novom Sadu -3 stepena

Sutra ujutru u Novom Sadu -3 stepena

Radio 021 pre 1 sat
Da li će biti snega u Srbiji do Nove godine? Objavljena detaljna prognoza, zime ni na vidiku

Da li će biti snega u Srbiji do Nove godine? Objavljena detaljna prognoza, zime ni na vidiku

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatRHMZVremenska prognozavreme

Društvo, najnovije vesti »

Počinje Festival srpskog filma fantastike: Gledajte „Poplavu“ i „Volju sinovljevu“ i donirajte sredstava za decu obolelu od…

Počinje Festival srpskog filma fantastike: Gledajte „Poplavu“ i „Volju sinovljevu“ i donirajte sredstava za decu obolelu od kancera

Nova pre 1 minut
Iz prostornog plana Niša izbačena rudarska istraživanja kod izvorišta Studena

Iz prostornog plana Niša izbačena rudarska istraživanja kod izvorišta Studena

Euronews pre 1 minut
Pašalić najavljuje zakon o zabrani mobilnih telefona u školama, kamere i dalje snimaju

Pašalić najavljuje zakon o zabrani mobilnih telefona u školama, kamere i dalje snimaju

Mašina pre 6 minuta
Ministar: Cilj za sledeću godinu odvojiti obrazovanje od dnevne politike, spasili smo nastavu u Petoj i Jovinoj gimnaziji

Ministar: Cilj za sledeću godinu odvojiti obrazovanje od dnevne politike, spasili smo nastavu u Petoj i Jovinoj gimnaziji

N1 Info pre 1 sat
Ugljanin: Legalni kandidati za Savet REM-a su predstavnici bošnjačkog i albanskog veća

Ugljanin: Legalni kandidati za Savet REM-a su predstavnici bošnjačkog i albanskog veća

N1 Info pre 56 minuta