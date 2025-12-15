Sve se menja od sutra popodne: Oglasio se RHMZ

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sve se menja od sutra popodne: Oglasio se RHMZ

U Srbiji se u utorak, 16. decembra očekuje postepeno razvedravanje od sredine dana, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak, a temperature će se kretati od minus šest do pet stepeni na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini i do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu će ujutru u pojedinim delovima grada biti magle i niske oblačnosti, sredinom dana postepeno će doći do razvedravanja, a najviše dnevna temperatura biće oko osam
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Otkriveno da li će biti snega do Nove godine: Najnovija vremenska prognoza do kraja decembra

Otkriveno da li će biti snega do Nove godine: Najnovija vremenska prognoza do kraja decembra

Alo pre 24 minuta
Neverovatno! Jutros minus 9, sada plus 10 stepeni: U ovom gradu u Srbiji čak 19 stepeni toplije nego jutros

Neverovatno! Jutros minus 9, sada plus 10 stepeni: U ovom gradu u Srbiji čak 19 stepeni toplije nego jutros

Telegraf pre 33 minuta
Nova godina pod snegom? Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, prodor hladnog vazduha iz Rusije, a ovako će izgledati kraj godine…

Nova godina pod snegom? Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, prodor hladnog vazduha iz Rusije, a ovako će izgledati kraj godine

Dnevnik pre 1 sat
Nova godina mogla bi biti hladna i sa snegom? Marko Čubrilo otkriva šta nas čeka u narednom periodu

Nova godina mogla bi biti hladna i sa snegom? Marko Čubrilo otkriva šta nas čeka u narednom periodu

Mondo pre 2 sata
Vremenska prognoza za 15. decembar: Ujutru minus uz padavine, pa blagi porast temperature

Vremenska prognoza za 15. decembar: Ujutru minus uz padavine, pa blagi porast temperature

Mondo pre 1 sat
Sutra pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Sutra pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Serbian News Media pre 2 sata
Nagla promena vremena! RHMZ objavio najnoviju prognozu za sutra, čeka nas totalni preokret!

Nagla promena vremena! RHMZ objavio najnoviju prognozu za sutra, čeka nas totalni preokret!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSremBanatBačkaRHMZVremenska prognozasrbijabeogradmagla

Društvo, najnovije vesti »

Direktor policije kaže da osuđuje napad na N1: "Biće priveden pravdi u onom vremenu u kojem je realno"

Direktor policije kaže da osuđuje napad na N1: "Biće priveden pravdi u onom vremenu u kojem je realno"

N1 Info pre 33 minuta
Bivši ministar kulture: Selaković bi trebalo da ponudi ostavku

Bivši ministar kulture: Selaković bi trebalo da ponudi ostavku

N1 Info pre 28 minuta
N1 Studio Live: Zakonom protiv Vučićevih želja

N1 Studio Live: Zakonom protiv Vučićevih želja

N1 Info pre 28 minuta
Protest za usvajanje Zakona o roditelju-staratelju: "Vučić 2013. obećao da će čim postane predsednik, prvo usvojiti ovaj zakon"…

Protest za usvajanje Zakona o roditelju-staratelju: "Vučić 2013. obećao da će čim postane predsednik, prvo usvojiti ovaj zakon"

N1 Info pre 28 minuta
„Ker“ koji radi šta mu se kaže: Ko je Pavle Bihali?

„Ker“ koji radi šta mu se kaže: Ko je Pavle Bihali?

Danas pre 29 minuta