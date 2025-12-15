Minus 8 jutros u ovom gradu: Zima sve više steže obruč, evo da li nam stiže i sneg

Minus 8 jutros u ovom gradu: Zima sve više steže obruč, evo da li nam stiže i sneg

Širom Srbije i ovog jutra je maglovito, tmurno i hladno vreme.

Vedro je samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Tamo gde je vedro i najhladnije je i to zahvaljujući velikom izračivanju, odnosno hlađenju vazduha. Ovog jutra najhladnije je u Sjenici sa -8 stepeni. Vrlo hladno je i u predelima i gradovima na jugu, jugozapadu i istoku Srbije, uz temperature i Negotinu -2, u Požegi i Vranju -3, a u Zaječaru -4°C. U ostalim predelima Srbije temperature se kreću od 0 do 2°C. Beograd ovog jutra meri
