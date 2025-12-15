Nova godina pod snegom? Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, prodor hladnog vazduha iz Rusije, a ovako će izgledati kraj godine

Dnevnik pre 3 sata
Nova godina pod snegom? Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, prodor hladnog vazduha iz Rusije, a ovako će izgledati kraj godine…

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, narednih dana očekuje se uglavnom stabilno vreme, uz čestu pojavu magle, naročito u nižim predelima i kotlinama.

Temperature će se kretati od nekoliko stepeni iznad nule, dok će u mestima gde se magla zadrži tokom celog dana biti hladnije. Sredinom nedelje, na jugu regiona, moguća je pojava slabe kiše, dok će u većem delu oblasti usled pojačanja vetra doći do smanjenja temperaturne inverzije i povremenog razbijanja magle. U tim uslovima dnevne temperature biće prijatnije. Čubrilo navodi da bi do srede vreme bilo suvo u većini mesta, uz maglu koja će se uglavnom zadržavati
