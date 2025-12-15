Jutarnji mraz i magla ne popuštaju: Evo gde će se zadržati ceo dan, a gde stiže sunce

U Srbiji će u utorak ujutru biti slabog do umerenog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Vojvodini, kao i po kotlinama i dolinama reka, tokom jutra i prepodneva očekuje se niska oblačnost, a ponegde i magla. Magla će se u Bačkoj i Sremu zadržati i tokom većeg dela dana, dok se u ostalim krajevima od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana biće pretežno sunčano. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i istočni, dok se krajem dana i tokom noći na jugu Banata očekuje i povremeno jak vetar. Jutarnje