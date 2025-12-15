Jutarnji mraz i magla ne popuštaju: Evo gde će se zadržati ceo dan, a gde stiže sunce

Moj Novi Sad pre 1 sat
Jutarnji mraz i magla ne popuštaju: Evo gde će se zadržati ceo dan, a gde stiže sunce

U Srbiji će u utorak ujutru biti slabog do umerenog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Vojvodini, kao i po kotlinama i dolinama reka, tokom jutra i prepodneva očekuje se niska oblačnost, a ponegde i magla. Magla će se u Bačkoj i Sremu zadržati i tokom većeg dela dana, dok se u ostalim krajevima od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana biće pretežno sunčano. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i istočni, dok se krajem dana i tokom noći na jugu Banata očekuje i povremeno jak vetar. Jutarnje
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Vreme sutra: Postepeno razvedravanje, do 13 stepeni

Vreme sutra: Postepeno razvedravanje, do 13 stepeni

Vesti online pre 11 minuta
Izdat alarm, ova pojava će se formirati tokom noći. Oglasio se RHMZ

Izdat alarm, ova pojava će se formirati tokom noći. Oglasio se RHMZ

Alo pre 51 minuta
Temperatura u minusu ovog utorka: Novosađani, evo šta vas očekuje

Temperatura u minusu ovog utorka: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 2 sata
U Vojvodini večeras oblačno i tmurno. Oglasio se RHMZ: Tokom noći formiraće se magla. Spremite se, sutra ujutru stiže mraz.…

U Vojvodini večeras oblačno i tmurno. Oglasio se RHMZ: Tokom noći formiraće se magla. Spremite se, sutra ujutru stiže mraz.

Dnevnik pre 2 sata
Oblačno i maglovito u većem delu Srbije: Sutra toplije uz sunčane intervale, ali pripremite se za promenu

Oblačno i maglovito u većem delu Srbije: Sutra toplije uz sunčane intervale, ali pripremite se za promenu

Euronews pre 2 sata
Crni oblaci nadvili su se iznad ovog dela Srbije, stigao je šok vremenski obrt

Crni oblaci nadvili su se iznad ovog dela Srbije, stigao je šok vremenski obrt

Alo pre 2 sata
Magla steže, mraz ujeda! RHMZ se hitno oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Magla steže, mraz ujeda! RHMZ se hitno oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatBačkaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

Danas pre 2 sata
Učenici vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla danas posetili Hram Svetog Save: Dočekao ih patrijarh Porfirije

Učenici vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla danas posetili Hram Svetog Save: Dočekao ih patrijarh Porfirije

Blic pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Danas pre 2 sata
U hotelu "Crowne Plaza" održana promocija knjige "Ego, ljubav, istina" autora Zorana Salopeka

U hotelu "Crowne Plaza" održana promocija knjige "Ego, ljubav, istina" autora Zorana Salopeka

Blic pre 2 sata
Macura: Pripremaju se izmene Zakona o nasilju i Krivičnog zakonika

Macura: Pripremaju se izmene Zakona o nasilju i Krivičnog zakonika

Danas pre 2 sata