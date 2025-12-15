Upravni odbor RTS-a doneo odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za generalnog direktora

Na 35. sednici odbora nije doneta odluka o imenovanju generalnog direktora RTS će ponovo započeti postupak za izbor novog generalnog direktora Upravni odbor Radio-televizije Srbije doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS-a, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova. Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije, na današnjoj -