Kakve veze ima skok cene srebra sa električnim automobilima i festivalom u Indiji

Među četiri plemenita metala, srebro je dugo bilo „ružno pače", ukoliko je kriterijum cena.

Dok se decenijama vrednost unce (28 grama) zlata, platine i paladijuma na svetskim berzama meri stotinama i hiljadama dolara, cena srebra se računa u desetinama.

Međutim, 2025. je godina srebra, jer je njegova vrednost dvostruko uvećana u odnosu na prethodnu, što je daleko jači rast od preostala tri plemenita metala.

Unca srebra se 10. decembra prodavala po ceni od gotovo 62 dolara (oko 53 evra), što je 113 odsto više od prošlogodišnje vrednosti, a ove godine je cena tek treći put dostigla istorijski rekord od početka 1980-ih.

Iza višegodišnjeg rasta, a posebno tokom 2025, krije se „dvostruka uloga" srebra, kaže ekonomista Duško Bodroža za BBC na srpskom.

„Srebrom se trguje na tržištima, važno je za investitore i cena mu se određuje na osnovu ponude i tražnje, kao i zlato i drugi plemeniti metali, ali nema ulogu sigurne investicije tokom inflacije u toj meri", objašnjava viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka.

Za razliku od njih, srebro ima širu upotrebu u industriji, posebno kod izrade savremenih tehnologija.

„Koristi se za solarne panele i druge vidove obnovljive energije, u telekomunikacionim tehnologijama, za proizvodnju medicinske opreme i električne automobile.

„To je presudno uticalo na značajan rast tražnje, a samim tim i cene u prethodnom periodu", dodaje Bodroža.

Više razloga za skok cena primetio je i Rohit Savant, analitičar i potpredsednik američke CPM Grupe, konsultantske kuće u oblasti finansija i investiranja.

„Najvažniji među njima je snažan rast u tražnji investitora.

„Povećani politički rizici, kako iznutra u nekoliko najvećih privreda, tako i geopolitički, u važnim regionima sveta, podstakli su investitore da biraju srebro kao način da razdele investicije na više strana", kaže Savant u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.

Zašto je srebro dvostruko skuplje nego prošle godine?

Plemeniti metali se odlikuju manjom podložnošću koroziji i nižom hemijskom reaktivnošću.

Ali, srebro je i dobar električni provodnik, što ga čini pogodnim za industrijske grane koje su prethodnih godina u velikom usponu, poput proizvodnje električnih automobila i solarnih panela.

„To je primarni razloga rasta cene", kaže Duško Bodroža.

I drugi plemeniti metali su ove godine poskupeli, pre svega zlato, čija je vrednost na berzama u decembru bila veća od prošlogodišnje za više od 50 odsto.

Očekuje se i smanjenje referentnih kamatnih stopa američke centralne banke (Fed), što je signal za investitore da kupuju više plemenitih metala, rekao je Jeo He Čua, profesor Tehnološkog univerziteta Nanjang, za BBC.

„Tada se tražnja prirodno usmerava na ono što se smatra sigurnim načinom da očuvate vrednost imovine, a tu spada i srebro", dodaje.

Kada se na neizvesnost u poslovnom svetu nadoveže manjak ponude na tržištu, rast cene je prirodan rezultat, dodaje Bodroža.

„Rudarska proizvodnja srebra je sporija od rasta tražnje, zbog inflacije su se povećali troškovi proizvodnje i zalihe širom sveta su smanjene, što je stvorilo dodatni pritisak", napominje ekonomista.

Ali, analizom američke CPM Grupe utvrđeno je da se ovde radi prevashodno o „narativu o nestašici srebra", pre nego o stvarnom manjku ponude.

„Analiza je pokazala da ima dovoljno već izrudarenog srebra na svetskom tržištu, ali smo imali lokalne nestašice, prvo u Indiji, pa u Londonu, a sada u Kini.

„Taj nedostatak ravnoteže je pokrenuo nestabilnost cena i uvećao percepciju straha kod investitora, čak iako je rizik od sistemske nestašice nizak", objašnjava Rohit Savant.

Kada je početkom godine američki predsednik Donald Tramp uvodio carine velikom broju zemalja, na spisku se nisu našli zlato i platina, jer ih je njegova administracija ocenila kao značajne za američku privredu.

Ali, carine na srebro su uvedene, pa su velike američke kompanije i trgovci procenili da je pravi trenutak da ga skladište.

Stvaranje zaliha dovodi do manjka ponude na slobodnom tržištu.

„Menadžeri za upravljanje rizikom, finansijski i industrijski entiteti nisu dozvolili da ni malo srebra izađe iz Amerike iz straha da bi ono kasnije moglo da se vrati po 35 odsto većoj ceni", rekla je Rona O'Konel, glavna analitičarka tržišta u američkoj kompaniji Stoun Iks.

„Čuvaju ga i to je proizvelo mali manjak, a onda je na scenu stupila Indija", zaključila je u intervjuu za televiziju CNBC.

REUTERS/Carlos Barria/File Photo Uticaj na cene srebra imale su i carine koje je Donald Tramp uveo mnogim zemljama

Rohit Savant ovu pojavu potkrepljuje podacima: tokom oktobra je na svetskim berzama prodato 10,9 miliona unci srebra, ali su investitori potom u novembru kupili dvostruko više - 21,8 miliona.

„Sada ivestitori razmatraju i mogućnost da američka vlada srebro uvrsti među ključne minerale, što dovodi do spekulacija o mogućim zabranama izvoza.

„Iako nemamo zvanične poteze, sam narativ može da privuče spekulativnu tražnju i dovede do veće cene usled percepcije rizika", objašnjava Savant.

Kako verski festival uvećava cene srebra?

Indija je jedna od zemalja u kojima je tražnja za srebrom najveća u svetu, posebno onog namenjenog izradi nakita i ukrasa.

Tražnja tradicionalno raste tokom verskih festivala Danteras i Divali, koji se održavaju početkom novembra i značajno uvećavaju tražnju za srebrnim nakitom u Indiji.

Hodočasnici u najmnogoljudnijoj zemlji planete ukrašavaju tela zlatnim i srebrnim nakitom tokom ovih višednevnih svečanosti.

Ove godine je u tom periodu prodato 15 do 20 odsto više srebra nego u istom razdoblju 2024, iako su cene bile čak 80 odsto više, objavila je američka televizija CNBC.

„Većina ljudi koji prodaju srebrne i zlatne novčiće više nemaju zalihe, jer srebra nema", opisao je Vipin Raina, šef trgovine u kompaniji MMTC-PAMP, jednoj od vodećih indijskih firmi za prodaju zlata i srebra.

„Ovu vrstu tržišnog ludila u kojem ljudi ovoliko kupuju nisam video tokom 27-godišnje karijere", dodao je u intervjuu za televiziju Blumberg.

JAGADEESH NV/EPA/Shutterstock Prodaja srebrnog i zlatnog nakita u Indiji naglo je porasla u oktobru i novembru, uoči verskog festivala Divali na kojem učestvuju milioni vernika širom zemlje i sveta

Retki rekordi i jedna prevara

Samo tri puta za četiri i po decenije obaran je rekord u ceni srebra na svetskim berzama.

Prv je „pao" u januaru 1980, kada je srebro dostiglo vrednost od 48,7 dolara za uncu.

Za to su zaslužna - ili, kako će se kasnije ispostaviti, kriva - braća Banker, Herbert i Lamar Hant.

Sinovi naftnog tajkuna iz Teksasa su strahovali da će im se nasleđeno bogatstvo umanjiti zbog tada rastuće inflacije, pa su tokom 1970-ih kupovali i čuvali velike količine srebra u skladištima širom sveta, o čemu je pisao Volstrit džornal.

Na taj način su pokušali da zaobiđu tržišna pravila, planski uvećavajući cenu srebra, koja se za nekoliko meseci višestruko uvećala.

Namere braće Hant na kraju je osujetila intervencija američke vlade, koja je promenila pravila trgovine na berzi zbog njih (Silver Rule 7), a taj 7. januar 1980. ostao je upamćen kao Srebrni četvrtak.

Oni su se nagodili da plate odštetu za manipulaciju tržištem, zabranjeno im je dalje trgovanje i proglasili su bankrot.

Bettmann/Contributor/Getty Images Vilijam Herbert (levo) i Nelson Banker Hant (desno) zaklinju se u maju 1980. uoči svedočenja u Predstavničkom domu, koji je pokrenuo istragu zbog kolapsa na tržištu srebra nastalom usled njihovog delovanja

Na sledeći rekord čekalo se više od tri decenije.

Investitori su se usled globalne ekonomske krize i nesigurnosti u finansijskom sektoru 2011. okretali plemenitim metalima, a kako su cene zlata već bile prilično visoke, veliki broj njih odlučio se za srebro.

Usled velike potražnje, cena je u aprilu te godine dostigla 49,51 dolar za uncu, ali je ubrzo usledio strmoglav pad.

Posle likvidacije Osame Bin Ladena, vođe terorističke organizacije Al Kaida i smanjenja globalne geopolitičke neizvesnosti, za samo nekoliko dana cena je pala na 33 dolara po unci.

Treći rekord zabeležen je ove godine, tokom iste je i oboren, ali bi vrlo brzo mogao ponovo da se nadmaši.

Zlato i srebro će i sledeće godine beležiti rast usled očekivanja da će se geopolitičke napetosti nastaviti i privredna aktivnost usporiti, a američki Fed mogao bi dodatno da zaoštri monetarnu politiku, prognoziraju u Svetskoj banci.

Od početka pandemije korona virusa cene su „blago rasle", kao i tražnja za srebrom, što „nije plod kratkoročnih berzanskih spekulacija", već pre svega rezultat veće potrebe industrije za tim metalom, podseća ekonomista Bodroža.

Očekuje da će „cena dugoročno nastaviti trend rasta, jer se svi okrećemo ekološkoj tranziciji i tehnološkom napretku", dodaje.

Uzlaznu putanju „srednjeročno" srebru prognoziraju i u američkoj CPM Grupi.

„Uprkos tome, prvo bi moglo da dođe do zaustavljanja ili pada cene", zaključuje Rohit Savant.

