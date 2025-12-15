(Video) Sleteo sa puta, pa pa se zakucao u kuću: Haos kod Obrenovca: Naleteo na dva parkirana automobila

Vozač automobila izgubio je kontrolu nad vozilom, izleteo sa puta i udario u dva parkirana vozila Na svu sreću, nije bilo povređenih lica u nezgodi Saobraćajna nesreća dogodila se u Stublinama kod Obrenovca kada je vozač automobila uleteo u dvorište kuće. Do nezgode je došlo kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom, u oštroj krivini, izleteo sa puta, preleteo ogradu i udario u dva parkirana vozila u dvorištu privatne kuće. Na svu sreću nema povređenih
