Rusija naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine EU

Danas pre 32 minuta  |  Beta-AP
Rusija naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine EU

Rusija je naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji kao deo mirovnog sporazuma o okončanju rata, saopštili su američki zvaničnici nakon što je danas završena najnovija runda razgovora između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkih izaslanika.

Glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, izjavio je da je „pravi napredak“ postignut na razgovorima u Berlinu sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, kao i evropskim zvaničnicima. Razgovori su trajali otprilike 90 minuta, nakon petočasovne sesije u nedelju. Vlada SAD takođe je saopštila da je postignut „pravi napredak“. Mirovni pregovori Ukrajine i Rusije naišli su na velike prepreke,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Pitanje teritorija bolno

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Pitanje teritorija bolno

RTV pre 1 sat
Zelenski: Vodimo neprekidne pregovore, pitanje teritorija bolno

Zelenski: Vodimo neprekidne pregovore, pitanje teritorija bolno

RTV pre 1 sat
Merc: EU i SAD usaglasile bezbednosne garancije za Ukrajinu

Merc: EU i SAD usaglasile bezbednosne garancije za Ukrajinu

Sputnik pre 32 minuta
Merc: EU i SAD usaglasile bezbednosne garancije za Ukrajinu

Merc: EU i SAD usaglasile bezbednosne garancije za Ukrajinu

Vesti online pre 33 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Merc: Šanse za postizanje stvarnog mira u Ukrajini sada bliže nego ikada

uživo RAT U UKRAJINI Merc: Šanse za postizanje stvarnog mira u Ukrajini sada bliže nego ikada

Euronews pre 33 minuta
Otkriveno šta podrazumeva Nemački plan u deset tačaka; ruska vojska zauzela Pesčano

Otkriveno šta podrazumeva Nemački plan u deset tačaka; ruska vojska zauzela Pesčano

RTS pre 1 sat
Potražnja manja od očekivanja Cene nafte pale blizu najnižeg nivoa u dva meseca, zbog rizika od prekomerne ponude

Potražnja manja od očekivanja Cene nafte pale blizu najnižeg nivoa u dva meseca, zbog rizika od prekomerne ponude

Dnevnik pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaVašingtonEURusijaBerlinKijevDonald TrampTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane

Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane

Danas pre 43 minuta
Zelenski: SAD i Ukrajina i dalje imaju različite stavove o teritorijalnim pitanjima

Zelenski: SAD i Ukrajina i dalje imaju različite stavove o teritorijalnim pitanjima

Danas pre 23 minuta
Ko je Hoze Antonio Kast, novi predsednik Čilea?

Ko je Hoze Antonio Kast, novi predsednik Čilea?

Danas pre 1 sat
Kina optužila Filipine za provokaciju u Južnom kineskom moru, a SAD za podsticanje tenzija u regiji

Kina optužila Filipine za provokaciju u Južnom kineskom moru, a SAD za podsticanje tenzija u regiji

Danas pre 1 sat
Čović: Vreme je da se razgovara o federalizmu, unitarna BiH nikada neće moći da funkcioniše

Čović: Vreme je da se razgovara o federalizmu, unitarna BiH nikada neće moći da funkcioniše

Danas pre 1 sat