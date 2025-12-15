Rusija naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine EU

Rusija je naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji kao deo mirovnog sporazuma o okončanju rata, saopštili su američki zvaničnici nakon što je danas završena najnovija runda razgovora između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkih izaslanika.

Glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, izjavio je da je „pravi napredak“ postignut na razgovorima u Berlinu sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, kao i evropskim zvaničnicima. Razgovori su trajali otprilike 90 minuta, nakon petočasovne sesije u nedelju. Vlada SAD takođe je saopštila da je postignut „pravi napredak“. Mirovni pregovori Ukrajine i Rusije naišli su na velike prepreke,