Danas pre 11 sati  |  Beta
Studenti u blokadi najavili akciju: „Dolazimo do vaših vrata“ od 15. do 25. decembra

Studenti u blokadi iz neformalne grupe „Student u svakom selu“ najavili su danas akciju pod nazivom „Dolazimo do vaših vrata“ koja će trajati od ponedeljka 15. decembra do četvrtka, 25. decembra.

Naveli su da će studenti nositi akreditacije kako bi građani mogli da ih prepoznaju. „Mi svom narodu verujemo i zahvalni smo mu, a nadamo se da smo i mi, našim delovanjem u proteklih godinu dana, dokazali da smo dostojni vašeg poverenja. Mašinerija je jaka i radi sve što može da uguši demokratske izbore u Srbiji. Tome napokon mora doći kraj“, kazali su oni u objavi na društvenoj mreži Instagram. Dodali su da im je potrebno ogromno ljudstvo u vidu kontrolora,
Medijska kutija pre 42 minuta
