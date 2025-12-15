Hoze Antonio Kast novi predsednik Čilea

Beta pre 24 minuta

Hoze Antonio Kast (Hose) pobedio je u drugom krugu predsedničkih izbora u Čileu, usred zabrinutosti birača zbog porasta kriminala i migracija čime je zemlja doživela najveći desničarski zaokret od kraja vojne diktature 90-ih godina, prenela je danas britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Kast je obezbedio ubedljivih 58 odsto glasova u drugom krugu dok je njegova protivnica, levičarska kandidatkinja vlasti Žanet Hara (Jeanette Jara) osvojila 42 odsto glasova.

Tokom svoje višedecenijske političke karijere, Kast je bio dosledni tvrdokorni desničar. Predložio je izgradnju graničnih zidova, raspoređivanje vojske u područja sa visokim kriminalom i deportaciju svih migranata koji se ilegalno nalaze u zemlji.

Kast je u prvom govoru u sedištu Republikanske stranke posle izborne pobede obećao "prave promene".

"Bez bezbednosti nema mira. Bez mira nema demokratije, a bez demokratije nema slobode, a Čile će se vratiti oslobođen od kriminala, anksioznosti i straha", rekao je Kast.

Međutim, on je ukazao na nezgodan put koji je pred njim, rekavši da "nema magičnih rešenja" i da će promene zahtevati istrajnost i vreme.

Njegova pobeda označava najnoviju pobedu za oživljenu desnicu u Latinskoj Americi, posle Danijela Noboa (Daniel) iz Ekvadora, Najiba Bukele iz El Salvadora i Havijera Mileia (Javier) iz Argentine koji su došli na vlast pre Kasta. U oktobru, izbor centriste Rodriga Pasa (Paz) okončao je gotovo dve decenije socijalističke vladavine u Boliviji.

Kast je bio tri puta kandidat na predsedničkim izborima, a na prethodnim 2021. godine izgubio je od levičarskog predsednika Gabrijela Borića (Gabriel).

Iako mnogi Čileanci smatraju da je Kast previše ekstreman, on je ipak privukao birače koji su sve više zabrinuti zbog kriminala i imigracije.

