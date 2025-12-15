Anđelković i Mihajlović za Euronews Srbija: Zašto tragedije neka društva ujedinjuju, dok druga ostavljaju podeljena?

U terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju poginulo je 16 ljudi, a više desetina je ranjeno kada su dvojica napadača otvorila vatru na okupljene povodom proslave prvog dana Hanuke.

Da li je svet na predvorju velikog rata i zašto se neka društva ujedine nakon tragedije, a druga ne – za Euronews Srbija govorili su Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije, i Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade. Govoreći o jučerašnjem terorističkom napadu, Zorana Mihajlović je rekla da je to naša sadašnjost, da ne smemo da budemo iznenađeni i da su to, kako ističe, stvari koje će se, nažalost, dešavati. "To je naša sadašnjost. Imajući u vidu oružane