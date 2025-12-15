Srbija u vrhu Evrope po smrtnosti od raka, ali je stadion važniji od novog Instituta za onkologiju od koga imamo samo - lokaciju

Iako je Srbija u evropskom vrhu po smrtnosti od kancera, četiri godine posle zvanično najavljene gradnje velikog Instituta za onkologiju i radiologiju ništa nije urađeno.

Do sada je jedino opredeljeno mesto gde će da se gradi. Nova zgrada Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) trebalo bi da se gradi pored dečje bolnice "Tiršova dva"- čije je otvaranje na osnovu predizbornog obećanja trebalo da se desi 2022. godine, ali je "pomereno" za 2027. Bar je gradnja u toku. Izgradnja zgrade Instituta je bila je velika želja Danice Grujičić, bivše ministarke zdravlja i nekadašnje direktorke Instituta za onkologiju i radiologiju.
