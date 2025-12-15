Saša Obradovića i dalje bole sudijske odluke: Dotakao se i Monekeove povrede!

Važan meč za ‘crveno-bele’! Crvenu zvezdu u utorak veče očekuje duel sa Hapoelom u Tel Avivu.

Uoči tog susreta, trener ‘crveno-belih’ Saša Obradović je rekao: „Posle derbija prvo i osnovno zadnja četvrtina, način na koji smo igrali, kako je trebalo da izreagujemo čak i na te neke sudijske odluke koje su i posle prespavanih noći bile vrlo problematične, ali ako želiš da igraš na visokom nivou moraš da znaš kako i u tim nekim stvarima da postupaš. Kako ćeš iskontrolisati igru do samog kraja. U zadnjih pet minuta ne znam koliko smo lopti izgubilili i promašili