EU ulaže 134 miliona evra u prugu Niš – Dimitrovgrad

Evropska Unija ulaže 134 miliona evra za modernizaciju železničke pruge Niš–Dimitrovgrad.

EIB Global je zaključio finansijske ugovore za kredit od 100 miliona evra i bespovratna sredstva EU u iznosu od 34 miliona evra za unapređenje ključne železničke deonice koja povezuje Srbiju i Bugarsku. Ovim finansijskim sredstvima podržaće se modernizacija železničke pruge na deonici Sićevo–Dimitrovgrad, izgradnja železničke obilaznice oko Niša i elektrifikacija i signalizacija cele pruge, piše Forbs. Evropska unija (EU) opredelila je iznos od 134 miliona evra za