Sidnejskom junaku uopšte nije dobro: Njegov advokat otkrio zabrinjavajuće zdravstveno stanje, nakon što je pogođen sa pet hitaca

Ahmed al Ahmed, prolaznik koji je juče herojski savladao i razoružao jednog od napadača u Bondiju, poručio je da bi, uprkos teškim povredama i velikim bolovima, sve ponovio, piše melburnški The Age.

Njegov advokat za migracije, Sam Isa, posetio ga je večeras i potvrdio da Ahmed ne žali zbog svog čina. "Ne žali zbog onoga što je učinio. Rekao je da bi to učinio ponovo. Ali bol počinje da uzima danak“, izjavio je Isa, dodajući da se Ahmedovo stanje pogoršalo. "Uopšte mu nije dobro. Izrešetan je mecima. Naš heroj se trenutno muči“, rekao je. Ahmed se oporavlja u bolnici Sent Džordž u Kogarahu nakon prve operacije, a postoji bojazan da bi mogao da izgubi levu
