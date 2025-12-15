(Mapa) Ovako je izgledalo 10 minuta strave na plaži smrti! Otac i sin iskočili iz srebrnog auta i počeli da seju smrt: Misteriozni detalj bacio policiju na kolena, šta ovo radi mlađi napadač?!

"Blic" je otkrio da je jedan od napadača bio član lovačkog kluba koji drže Srbi u Sidneju Najmlađa žrtva masakra imala je samo 10 godina Otac i sin izašli su iz malog srebrnog automobila parkiranog pored pešačkog mosta na plaži u Sidneju i otvorili vatru na stotine ljudi koji su slavili Hanuku.

Ovako je, prema navodima svedoka i potvrđenim video snimcima, započeo masakr na plaži Bondi. Horor je trajao čitavih 10 minuta. Najmanje 15 ljudi je ubijeno u nedelju u pucnjavi na plaži Bondaj u Sidneju, dok je više od 40 povređenih prevezeno u bolnice. Mnoge žrtve su slavile prvi dan jevrejskog festivala Hanuka. Vlasti su potvrdile da su među žrtvama dva rabina, preživeli iz Holokausta i 10-godišnja devojčica. Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača –