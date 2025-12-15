(Mapa) Ovako je izgledalo 10 minuta strave na plaži smrti! Otac i sin iskočili iz srebrnog auta i počeli da seju smrt: Misteriozni detalj bacio policiju na kolena, šta ovo radi mlađi napadač?!

(Mapa) Ovako je izgledalo 10 minuta strave na plaži smrti! Otac i sin iskočili iz srebrnog auta i počeli da seju smrt…

"Blic" je otkrio da je jedan od napadača bio član lovačkog kluba koji drže Srbi u Sidneju Najmlađa žrtva masakra imala je samo 10 godina Otac i sin izašli su iz malog srebrnog automobila parkiranog pored pešačkog mosta na plaži u Sidneju i otvorili vatru na stotine ljudi koji su slavili Hanuku.

Ovako je, prema navodima svedoka i potvrđenim video snimcima, započeo masakr na plaži Bondi. Horor je trajao čitavih 10 minuta. Najmanje 15 ljudi je ubijeno u nedelju u pucnjavi na plaži Bondaj u Sidneju, dok je više od 40 povređenih prevezeno u bolnice. Mnoge žrtve su slavile prvi dan jevrejskog festivala Hanuka. Vlasti su potvrdile da su među žrtvama dva rabina, preživeli iz Holokausta i 10-godišnja devojčica. Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača –
Snimak koji je obišao svet: Ahmed al Ahmad golim rukama razoružao napadača na plaži Bondi u Sidneju

Za heroja sa plaže Bondi prikupljeno skoro milion dolara: Američki milijarder uplatio 99.999 dolara

Sidnejskom junaku uopšte nije dobro: Njegov advokat otkrio zabrinjavajuće zdravstveno stanje, nakon što je pogođen sa pet…

"Bol počinje da uzima danak" Sidnejskom junaku uopšte nije dobro, oglasio se njegov advokat

"Bol uzima danak, upucan je sa više metaka": Heroj koji je okončao masakr mogao bi da ostane bez ruke?!

Tužno i istinito: Sin Donalda Trampa o Novaku Đokoviću i teroristi iz Australije

Ovo su žrtve terorističkog napada na plaži u Sidneju. Među stradalima ima dece, ali i žrtava holokausta.

