Tužno i istinito: Sin Donalda Trampa o Novaku Đokoviću i teroristi iz Australije

Na Bondi plaži u Sidneju izvršen je teroristički napad čija je meta bila jevrejska zajednica.

Dvojica naoružanih napadača, otac i sin, otvorili su vatru na oko hiljadu okupljenih na pomenutoj plaži za Jevrejski praznik Hanuka, pri čemu su usmrtili 16 ljudi, a na desetine je ranjeno. Mediji u Australiji prenose da se otac zvao Sadžid Akram (50) i da je ubijen na licu mesta u obračunu sa policijom, a sin, koji se bori za život, zove se Navid (24). Dvojica napadača su prema pisanju tamošnjih medija navodno položili zakletvu na vernost Islamskoj državi, a