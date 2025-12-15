Pobuna u Rumuniji protiv političkog upliva i korupcije u pravosuđu, podrška Koveši

U Rumuniji su izbili protesti građana, sudija i tužilaca zbog političkog upliva i korupcije u pravosuđu zemlje, a zahtevima da se to spreči pridružila se i glavna tužiteljka Evropske unije Laura Kaveši, javljaju mediji.

Nemački sajt " Dojče vele" i druga sredstva informisanja u EU su izvestili da su u Bukureštu i drugim gradovima izbili protesti građana, a šest stotina sudija i tužilaca je potpisalo zahtev da se izvrši temeljita reforma pravosuđa i spreči da se političkim uplivom ili milionskom korupcijom zaustavljaju istrage i sprečavaju presude. Skandal i zahtevi da odgovorni snose posledice su izbili pošto je istraživačka mreža "Rekorder (Recorder)" objavila video svedočanstvo