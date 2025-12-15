Čuveni reditelj Rob Rajner i supruga pronađeni mrtvi, istraga u toku

Reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, potvrdio je portparol porodice.

U zvaničnom saopštenju se navodi da su članovi porodice slomljeni ovim iznenadnim gubitkom i mole za privatnost u ovim teškim trenucima. U toku je istraga, a ceo slučaj se trenutno tretira kao očigledno ubistvo, objavio je CNN. Prvi detalji istrage Prema izvorima iz policije, beživotna tela bračnog para otkrio je član porodice koji je došao u njihovu kuću. Zamenik šefa policije Alan Hamilton izjavio je da u ovoj fazi ne tragaju za osumnjičenima, ali je naglasio da