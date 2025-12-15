(FOTO) Desničar Hose Antonio Kast (59) pobedio na predsedničkim izborima u Čileu

(FOTO) Desničar Hose Antonio Kast (59) pobedio na predsedničkim izborima u Čileu

U drugom krugu predsedničkih izbora u Čileu, koji je održan u nedelju, 14. decembra, pobedio je Hose Antonio Kast (59) iz krajnje desničarske Republikanske partije sa više od 58 odsto osvojenih glasova.

Kandidatkinja Komunističke partije Žanet Harom, koja je dosad bila na vlasti u Čileu, osvojila je 42 odsto glasova i priznala poraz. Kast je odneo odlučujuću pobedu u svom trećem pokušaju da dođe na čelo zemlje, prenosi BBC News Mundo. Njegova pobeda označava najveći zaokret udesno otkako je okončana vojna diktatura u Čileu 1990. godine, ocenjuje britanski javni servis i dodaje da Kast otvoreno pozdravlja bivšeg desničarskog diktatorskog lidera Čilea Augusta
